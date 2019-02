Pakistan schießt zwei indische Flieger ab

Der Streit zwischen Indien und Pakistan in der umstrittenen Region Kaschmir im Himalaya eskaliert weiter: Ein pakistanischer Militärsprecher teilte am Mittwoch mit, dass die Luftwaffe seines Landes zwei indische Militärflugzeuge abgeschossen habe. Der Vorfall ereignete sich demnach am Mittwochmorgen im pakistanischen Luftraum über Kaschmir.

Ein indischer Pilot wurde nach pakistanischen Militärangaben festgenommen. Erst am Dienstag hatte das indische Militär nach eigenen Angaben Luftangriffe auf islamistische Ziele in Pakistan durchgeführt. Pakistan hatte daraufhin mit einer Antwort gedroht. Der Territorialkonflikt um die Region Kaschmir tobt seit Jahrzehnten.

Neben Indien und Pakistan erhebt auch China Anspruch auf Teile des umstrittenen Territoriums. Aufgrund des Kaschmir-Konfliktes kam es bisher zu fünf Kriegen. Alle drei Konfliktparteien verfügen über Nuklearwaffen.