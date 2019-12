Am 14. Spieltag in der Fußball-Bundesliga hat es im letzten Spiel am Sonntagabend einen Last-Minute-Sieg für den SC Paderborn gegeben. Die Ostwestfalen gewinnen beim SV Werder Bremen durch ein Tor von Sven Michel in der 92. Spielminute mit 1:0.

In der Nachmittags-Partie zuvor hatte Union Berlin den Mitaufsteiger 1. FC Köln besiegt. Im ersten Sonntagsspiel haben die Hauptstädter gegen die Rheinländer mit 2:0 gewonnen. Sebastian Andersson sicherte den Berlinern mit einem Doppelpack drei Punkte.