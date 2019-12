Paderborn und Düsseldorf gewinnen

In der Fußball-Bundesliga gehen der SC Paderborn und Fortuna Düsseldorf mit einem Sieg in die Winterpause. Am 17. Spieltag hat der SC Paderborn 07 gegen Eintracht Frankfurt am Sonntag mit 2:1 gewonnen. Mit dem gleichen Ergebnis siegte Düsseldorf gegen den 1. FC Union Berlin.

Paderborn bleibt trotz des Sieges Tabellenletzter. Frankfurt steht nach der Niederlage auf dem 13. Tabellenplatz. Düsseldorf überwintert auf dem Relegationsrang (Platz 16), Union startet im Januar als Elfter in die Rückrunde.