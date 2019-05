Paderborn steigt in 1. Liga auf

Großer Jubel in Paderborn – Die Fußballer des SC Paderborn steigen von der 2. Liga in die Fußball-Bundesliga auf. Der 1. FC Köln hatte bereits als Aufsteiger festgestanden. Es kann sein, dass noch ein dritter Verein aufsteigt. Union Berlin ist Dritter und spielt in der Relegation in zwei Extra-Spielen gegen den VfB Stuttgart, den Drittletzten der 1. Liga.

Die Fußball-Vereine MSV Duisburg und FC Magdeburg steigen aus der 2. Liga ab. Sie sind die Mannschaften mit den wenigsten Punkten in dieser Saison und kicken nach der Sommerpause in der 3. Liga weiter. Der FC Ingolstadt muss in die Relegation gegen den Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Die Relegationsspiele zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga finden am 23. und am 27. Mai statt. Die Spiele der 2. Bundesliga und der 3. Liga am 24. und am 28. Mai.