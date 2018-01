Oxfam rügt wachsende Ungleichheit durch Superreiche

Oxfam-Bericht rügt wachsende Ungleichheit durch Superreiche: Die Kluft zwischen arm und reich wird immer größer. Zu diesem Ergebnis kommt ein Bericht zur sozialen Ungleichheit der Nothilfe- und Entwicklungsorganisation Oxfam. Demnach besitze das reichste Prozent der Weltbevölkerung weiterhin mehr Vermögen als der gesamte Rest.

Laut dem Oxfam-Bericht sind im vergangenen Jahr 82 Prozent des erwirtschafteten Vermögens in die Taschen des reichsten Prozents der Weltbevölkerung geflossen. Zwischen 2016 und 2017 ist die Zahl der Milliardäre angestiegen wie nie zuvor – alle zwei Tage kam ein neuer Milliardär hinzu. Mit 2043 Milliardären lag sie im Jahr 2017 auf einem Rekordhoch. In nur vier Tagen verdient ein Vorstandsvorsitzender eines der fünf größten Modekonzerne so viel wie eine Näherin in Bangladesch in ihrem ganzen Leben.

Die 3,7 Milliarden Menschen, die die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung ausmachen, haben dagegen überhaupt nicht vom Vermögenswachstum profitiert. Oxfam fordert, die Steuervermeidung von Konzernen und Superreichen zu stoppen, faire Einkommen für Frauen und Männer durchzusetzen und in Bildung und Gesundheit für alle zu investieren.

„Die massive soziale Ungleichheit ist ein Krankheitssymptom unseres Wirtschaftssystems, nicht etwa ein Zeichen gesunden Wachstums. Eine reiche Minderheit nimmt massiv Einfluss auf politische Entscheidungen und senkt Unternehmenskosten – insbesondere Löhne und Steuern – in unverantwortlicher Weise, um die Profite der Anteilseigner zu steigern. Den Preis der Profite zahlen Milliarden von Menschen weltweit, die zu Löhnen, die nicht zum Leben reichen, schuften müssen und keinen Zugang zum öffentlichen Bildungs- und Gesundheitssystem erhalten“, sagt Jörn Kalinski, Kampagnenleiter von Oxfam Deutschland.