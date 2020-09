Zweite Fußball-Bundesliga: Pleite für Hannover in Osnabrück, Aue rettet Punkt gegen Fürth.

Am Freitag gab es in der 2. Liga zwei Spiele am Abend. Der VfL Osnabrück besiegte Hannover 96 mit 2:1. Erzgebirge Aue und Greuther Fürth teilen sich die Punkte – das Spiel endete 1:1-Unentschieden.