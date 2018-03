Oscars für Oldman und McDormand, „Shape of Water“ bester Film

Das Rennen um die Oscars ist beendet: Das Fantasy-Märchen „Shape of Water – Das Flüstern des Wassers“ ist 2018 mit dem Oscar als bester Film des Jahres ausgezeichnet worden. Das Werk des Mexikaners Guillermo del Toro gewann insgesamt vier Trophäen bei der 90. Oscar-Verleihung im Dolby Theatre in Hollywood.

Als beste Hauptdarstellerin wurde Frances McDormand für ihre Rolle in „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ mit einem „Goldjungen“ ausgezeichnet. Zum besten Hauptdarsteller wurde der Brite Gary Oldman gekürt, der Winston Churchill in dem Historiendrama „Die dunkelste Stunde“ spielt.

Beste Nebendarstellerin wurde Allison Janney, bester Nebendarsteller Sam Rockwell. Der Oscar für die beste Filmmusik geht an Alexandre Desplat. „Eine fantastische Frau“ aus Chile gewinnt den Auslands-Oscar.

Der Oscar in der Kategorie animierter Kurzfilm ging an „Dear Basketball“ von Regisseur Glen Keane. Als bester Animationsfilm siegte „Coco“. Alle Oscar-Gewinner 2018 im Überblick: