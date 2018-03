Oscar-Spannung steigt: Roter Teppich bereits ausgerollt

Wenige Tage vor der Oscar-Gala ist der rote Teppich für Hollywoods große Show ausgerollt worden. Den «Roll Out» am Mittwoch (Ortszeit) verfolgten Dutzende Kamerateams und Fotografen mit. Knapp 100 Meter lang und gut zehn Meter breit bedeckt der Teppich ein Stück des sonst stark befahrenen Hollywood Boulevards. Auch in diesem Jahr wird wieder ein durchsichtiges Plastikdach über die Flaniermeile gespannt. Für die nächsten Tage ist Regen angesagt. Am Sonntag werden die Oscar-Trophäen zum 90. Mal verliehen.

«Der Teppich muss glatt liegen, es dürfen keine Falten drin sein», erklärte der langjährige Oscar-Teppich-Verleger Rudy Morales. Dutzende Helfer installieren bis Sonntag den berühmten Laufsteg, stutzen Kanten und verschweißen Nahtstellen. Jedes Jahr gibt es einige «Panik-Momente», aber «egal ob Regen oder Sonne, wir bekommen das hin», meinte Morales. Dazu werden Absperrungen und Tribünen für die Fans und für die Presse aufgebaut. Der Straßenabschnitt ist eine gute Woche für den Verkehr gesperrt.