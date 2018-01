„Aus dem Nichts“ nicht mehr im Oscar-Rennen

Der Film „The Shape of Water“ von Guillermo del Toro hat die meisten Nominierungen für einen Oscar bekommen. Das Fantasy-Märchen wurde 13 mal nominiert, wie die Oscar-Akademie am Dienstag bekanntgab. Das Kriegsdrama „Dunkirk“ erhielt acht Nominierungen, die Komödie „Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“ sieben. Als beste Hauptdarsteller wurden unter anderem Frances McDormand („Three Billboards) und Sally Hawkins („Shape of Water“) nominiert.

Akins Oscar-Hoffnungen geplatzt

Der deutsche Film «Aus dem Nichts» ist nicht mehr im Oscar-Rennen. Der NSU-Thriller von Regisseur Fatih Akin mit Hauptdarstellerin Diane Kruger scheiterte am Dienstag bei der Endauswahl für die letzten fünf Anwärter in der Sparte «bester nicht-englischsprachiger Film». Nominiert wurden die Filme «A Fantastic Woman» (Chile), «The Insult» (Libanon), «The Square» (Schweden), «Loveless» (Russland) und «On Body And Soul» (Ungarn).

Regisseurin Benrath für Kurzfilm-Oscar nominiert

Die in Erbach im Odenwald geborene Regisseurin und Schauspielerin Katja Benrath ist mit ihrem Kurzspielfilm «Watu Wote/All Of Us» für den Oscar nominiert worden. Erbach, die im schleswig-holsteinischen Lübeck aufwuchs, schaffte es mit vier Mitbewerbern in die Sparte «Live-Action-Kurzfilm». Im vorigen Herbst hatte Benrath mit ihrem Abschlussfilm von der Hamburg Media School bereits den goldenen Studenten-Oscar gewonnen.

Der in Kenia gedrehte knapp halbstündige Film beruht auf einer wahren Geschichte: Bei einem Angriff der radikal-islamischen Terrormiliz Al-Shabaab im Jahr 2015 auf einen Bus an der Grenze zwischen Kenia und Somalia hatten sich Muslime schützend vor Christen gestellt.

Hans Zimmer wieder für Oscar nominiert

Star-Komponist Hans Zimmer könnte eine weitere Oscar-Trophäe gewinnen. Der gebürtige Frankfurter holte am Dienstag mit der Filmmusik für Christopher Nolans Kriegsdrama «Dunkirk» seine elfte Nominierung. Zuletzt war er 2015 für die Vertonung von Nolans Science-Fiction-Film «Interstellar» nominiert gewesen. Für «Der König der Löwen» nahm Zimmer 1995 den Oscar entgegen.