Organspende: Spahn will Debatte, dann Reform

Jens Spahn (CDU) will zum Thema Organspende vorerst keinen eigenen Gesetzentwurf für die von ihm angestrebte „doppelte Widerspruchslösung“ in den Bundestag einbringen. Erstmal solle ausführlich im Bundestag debattiert werden, sagte der Bundesgesundheitsminister der „Bild“.

Er sei bereit, diese Debatte „zu organisieren“ und er will „jedem Abgeordneten fachlich helfen, seine Position als Antrag fürs Parlament zu formulieren“. Auch die Kanzlerin forderte Spahn dazu auf, in die Diskussion über die Organspende einzusteigen: „Ich bin sehr gespannt auf ihre Meinung“, sagte der CDU-Politiker. Er selbst verfüge seit Jahren über einen Organspende-Ausweis und habe dort „das `Ja` angekreuzt“.

Spahn will, dass künftig jeder Deutsche automatisch ein Spender sein soll, solange er oder die Angehörigen nicht ausdrücklich widersprechen. „Nur so kann die Organspende zum Normalfall werden.“ Eine solche Neuregelung stelle zwar einen Eingriff des Staates „in die Freiheit des Einzelnen“ dar. Doch seien alle bisherigen Versuche der Politik, die stark zurückgehende Zahl der Organspender wieder zu erhöhen, „leider ohne Erfolg“ geblieben. „Deshalb brauchen wir eine breite gesellschaftliche Debatte über die Widerspruchslösung“, sagte Spahn zu „Bild“.

Barley will offene Debatte über Organspende-Reformen

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will eine offene Debatte im Bundestag über grundlegende Reformen bei der Organspende. „Ich trage selbst immer meinen Organspendeausweis mit mir. Ich begrüße auch jeden Ansatz, das Thema Organspende weiter zu enttabuisieren“, sagte Barley dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagsausgaben).

Bei der Organspende gebe es allerdings noch andere Probleme als die Spendenbereitschaft allein: „Wir dürfen da keine falschen Erwartungen wecken“, sagte die SPD-Politikerin. „Es wäre gut, wenn der Bundestag darüber offen diskutiert.“

Bundestags-Vize für Widerspruchslösung

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (SPD) spricht sich auch für einen Systemwechsel bei der Organspende in Deutschland aus. „Die Einwilligungslösung war ein behutsamer Ansatz, der sich jedoch nicht bewährt hat“, sagte Oppermann dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagausgaben).

„Spanien hat vorgemacht, wie es besser funktioniert: dort ist jeder, der nicht widerspricht, Organspender.“ Oppermann sieht Spanien als erfolgreiches Vorbild: „Es werden dort wesentlich mehr dringend benötigte Organe gespendet und transplantiert als in Deutschland.“ Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) trommelt seit einigen Tagen ebenfalls vermehrt für einen Systemwechsel bei der Organspende. Bevor er einen Gesetzesentwurf in den Bundestag einbringt, will er diesen aber ausführlich darüber debattieren lassen.

Organspende-Vorstoß stößt bei Katholiken auf Widerstand

Der Vorstoß von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) für eine Widerspruchslösung bei der Organspende stößt auf Widerstand im Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK). „Man kann die Organspende nicht einfach zur rechtlichen und moralischen Pflicht erklären“, sagte ZdK-Präsident Thomas Sternberg dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ (Dienstagsausgaben).

„Eine Organentnahme ohne vorherige ausdrückliche Zustimmung des Betroffenen ist ein sehr weitgehender Eingriff in die Integrität des Menschen und seines Körpers. Ich habe Zweifel, ob eine Lösung, bei der ein ausdrücklicher Widerspruch des Betroffenen oder seiner Angehörigen erforderlich wäre, um die Organentnahme zu verhindern, ethisch zu vertreten ist.“ Sternberg sagte, die Organspende an sich sei „ein Akt der christlichen Nächstenliebe“. Bisher sei man in Deutschland jedoch immer davon ausgegangen, dass eine Organspende nicht ohne ausdrückliche Zustimmung möglich sein dürfe.

„Das Prinzip Freiwilligkeit haben wir immer sehr hochgehalten“, so Sternberg weiter. Der ZdK-Präsident sagte, das Thema müsse sorgfältig debattiert werden: „Es geht hier um sehr ernstzunehmende, sehr grundlegende ethische Fragen, die sich nicht im Schnellverfahren beantworten lassen.“