Online-Händler Woltu mietet Logistikfläche in Monheim

Die Woltu GmbH mietet eine knapp 7.000 Quadratmeter große Logistikfläche im Gewerbegebiet „Am Kielsgraben“ in Monheim am Rhein. Der Online-Händler mit Hauptsitz in Wuppertal hat das Bestandsobjekt bereits Anfang Juli 2018 bezogen und wird von dort aus den europaweiten Vertrieb seiner Produkte abwickeln. Logivest war vermittelnd bei der Standortwahl und der Objektsuche tätig.