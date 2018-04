Online-Abos in gesamter EU nutzbar

Online-Filme und -Fernsehen im Ausland schauen – am heutigen Ostersonntag, den 1. April 2018, tritt die neue EU-Portabilitätsverordnung in Kraft. Ab sofort können EU-Bürger mit Abonnements von Online-Inhaltediensten wie Netflix oder Sky Go auch bei vorübergehenden Aufenthalten in anderen EU-Ländern, auf die Inhalte ihres Heimatlandes zugreifen.

Die neue EU-Regelung gilt nur für kostenpflichtige Dienste. Aber auch Anbieter kostenloser Dienstleistungen können ihre Inhalte EU-weit übertragbar machen, sofern sie die Vorschriften bezüglich der Wohnsitzüberprüfungen einhalten.

„Die europäischen Bürger haben lange auf diese Regeln gewartet, die einen Schritt zu einem gemeinsamen digitalen Markt darstellen. Die neuen Vorschriften erhöhen die Mobilität und bieten den Nutzern europäischer Online-Inhalte Portabilität, ohne das Urheberrecht zu zu verletzen”, sagte der Berichterstatter Jean-Marie Cavada nach Verabschiedung der neuen EU-Regeln.

Wohnsitzüberprüfungen und Datenschutz

Dienstleister für Online-Inhalte können „wirksame und zumutbare“ Maßnahmen ergreifen, um zu überprüfen, ob der Abonnent nicht dauerhaft in ein anderes EU-Land umgezogen ist, da sich die erforderlichen Urheberrechtslizenzen von Land zu Land unterscheiden können. Eine Liste zulässiger Methoden umfasst Überprüfungen von Personalausweisen, Zahlungsdetails, öffentlich verfügbaren Steuerinformationen, Postanschriften oder IP-Adressen. Die Dienstleister müssen sicherstellen, dass die Verarbeitung personenbezogener Daten verhältnismäßig ist und Schutzvorkehrungen einrichten, insbesondere für Überprüfungen von IP-Adressen.