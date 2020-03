Olympia vom 23. Juli bis 8. August 2021?

Gibt es für die in diesem Jahr abgesagten Olympischen Sommerspiele in Tokio einen neuen Termin? Laut US-Medienberichten soll ein neuer Termin für die Spiele gefunden sein. Am 23. Juli 2021 soll es demnach mit der Eröffnung losgehen und am 8. August soll die Schlussfeier steigen.

Demnach würden die Sommerspiele um ein Jahr verschoben. Olympia 2020 sollte in diesem Jahr vom 24. Juli bis zum 9. August 2020 in Tokio stattfinden. Wegen der aktuellen Corona-Ausbreitung wurden die Spiele jedoch abgesagt.