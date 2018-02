Gold, Silber, Bronze: Deutscher Dreifach-Triumph in der nordischen Kombination – Rydzek führt Triple-Sieg an. Deutschlands nordische Kombinierer haben bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang einen Dreifach-Sieg eingefahren.

Johannes Rydzek fuhr auf Platz eins und holte damit sein erstes Olympia-Gold. Fabian Rießle wurde Zweiter, gefolgt von Eric Frenzel auf Rang drei.