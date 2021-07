Bei den Olympischen Sommerspielen in Tokio hat die DFB-Elf ihr Auftaktspiel in Gruppe D gegen Brasilien verloren. Die DFB-Auswahl unterlag Brasilien in Yokohama mit 2:4.

Im nächsten Spiel am Sonntag wird das DFB-Team auf Saudi-Arabien treffen. Nächste Woche Mittwoch folgt dann das letzte Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste.