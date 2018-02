Olympia 2018: DEB-Auswahl verpasst knapp Gold

Fast wäre die Gold-Sensation für Deutschlands Eishockey-Nationalmannschaft perfekt gewesen: In einem dramatischen Eishockey-Finale der Herren bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang verpasste Außenseiter Deutschland nur knapp den Olympia-Sieg. Gegen die Olympischen Athleten aus Russland (OAR) unterlag das deutsche Überraschungs-Team in einem packenden Endspiel mit 4:3 nach Verlängerung. Die Russen haben sich damit die Goldmedaille erkämpft, Eishockey-Silber geht erstmals an eine DEB-Auswahl.

Bronze holte dieses Mal der mehrmalige Olympiasieger Kanada. Die Kanadier besiegten Tschechien im Spiel um Platz drei mit 6:4.