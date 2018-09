Oktoberfest 2018 eröffnet

Mit dem Ausruf „O’zapft is!“ hat der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) heute um Punkt 12 Uhr das 185. Oktoberfest eröffnet. Reiter stach am Samstag „wieder einmal nur mit zwei Schlägen“ das erste Wiesn-Fass des weltweit größten Volksfests an und überreichte die erste Maß Bier an Bayerns Landeschef Markus Söder (CSU).

Die Maß Bier kostet in diesem Jahr bis zu 11,50 Euro. Und trotz des wieder einmal teurer gewordenen Gerstensafts, werden auch in diesem Jahr Millionen Besucher auf der Wiesn erwartet. In gut zwei Wochen heißt es dann “ Aus is!“, am Sonntag, den 7. Oktober endet das diesjährige Oktoberfest 2018.