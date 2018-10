Oktoberfest 2018: 6,3 Millionen Besucher

Das Oktoberfest hat auch in diesem Jahr Millionen von Gästen angelockt. Nach Schätzung der Festleitung kamen 6,3 Millionen Gäste auf das Oktoberfest 2018. Das waren 100.000 Besucher mehr als im Vorjahr, obwohl das Volksfest in München in diesem Jahr zwei Tage kürzer war.

Insgesamt sind Festleitung, Schausteller, Marktkaufleute und Wirte mit dem Verlauf der Wiesn in München sehr zufrieden. Die Wiesn-Liebe ging auch durch den Magen: Zehn Prozent plus in der Küche vermelden die Sprecher der großen und kleinen Wiesnwirte. Steigende Nachfrage hatten Traditionsgerichte wie Enten, Haxn, Schweinebraten und Käsespätzle.

Die Oktoberfest-Gäste tranken nach Aussage der Brauereien insgesamt 7,5 Millionen Maß Bier (2017: 7,5 Millionen). Alkoholfreie Getränke hatten ein Plus von zehn Prozent. Aufmerksame Ordner nahmen den Andenkenjägern in diesem Jahr rund 101.000 Bierkrüge in den Zelten und an den Ausgängen des Festgeländes ab.

Die diesjähre Wiesn-Hit-Liste der Newcomer führte „Cordula Grün“ von Josh an, gefolgt vom alten Partisanenlied „Bella Ciao“. Die Rockklassiker wie „Sweet Caroline“ von Neil Diamond oder „Highway To Hell“ von AC/DC begeisterten immer noch die Feierwütigen.