Offener Urlaub nicht sofort weg

Arbeitgeber müssen warnen: Der Anspruch auf Urlaub verjährt nicht automatisch. Das hat das Bundesarbeitsgericht (BAG) in Erfurt entschieden (Urteil vom 20. Dezember 2022, 9 AZR 266/20).

Mit seiner Entscheidung haben die Richter des höchsten deutschen Arbeitsgerichts die Vorgaben des Gerichtshofs der Europäischen Union von September 2022 umgesetzt. Arbeitgeber müssen demnach ihre Beschäftigen rechtzeitig auffordern, ihren Urlaub zu nehmen und sie darauf hinweisen, dass sie noch Urlaubsansprüche haben und dass diese verfallen könnten.

„Der gesetzliche Anspruch eines Arbeitnehmers auf bezahlten Jahresurlaub unterliegt der gesetzlichen Verjährung. Allerdings beginnt die dreijährige Verjährungsfrist erst am Ende des Kalenderjahres, in dem der Arbeitgeber den Arbeitnehmer über seinen konkreten Urlaubsanspruch und die Verfallfristen belehrt und der Arbeitnehmer den Urlaub dennoch aus freien Stücken nicht genommen hat„, heißt es in einer Mitteilung des BAG.