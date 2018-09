Özdemir bei Staatsbankett für Erdogan

Grünen-Politiker Cem Özdemir ist sich „sicher, dass Herr Erdogan bereits darüber unterrichtet ist, dass ich am Staatsbankett teilnehmen werde – sicher nicht zu seiner Freude“. Dies sagte Özdemir der „Welt“ mit Blick auf das Bankett, zu dem Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Amtskollegen eingeladen hat. Anders als seine Fraktionskollegen und Abgeordnete aus anderen Parteien – darunter FDP, Linke und AfD – will Özdemir an der hochrangigen Veranstaltung teilnehmen.

„Erdogan muss sich damit abfinden, dass in Deutschland die Opposition Teil der Politik ist und nicht wie in der Türkei ins Gefängnis gesperrt oder mundtot gemacht wird. Er muss aushalten, dass er allein durch meine Anwesenheit daran erinnert wird, dass er in der Türkei ein Unrechtsregime betreibt“, sagte der vormalige Grünen-Chef und jetzige Vorsitzende des Verkehrsausschusses im Deutschen Bundestag.