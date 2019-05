Österreich vor Neuwahl

Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Samstag die Koalition mit der rechtspopulistischen FPÖ aufgekündigt und strebt nun Neuwahlen an. Bundespräsident Alexander Van der Bellen will nun weitere Schritte beraten. „Ein Neuaufbau geht in diesem Fall nur mit Neuwahlen“, so der Bundespräsident.

Auslöser der Regierungskrise ist der erklärte Rücktritt des bisherigen Vizekanzlers und FPÖ-Chefs Heinz-Christian Strache nach der Veröffentlichung eines Enthüllungs-Videos.

Offensichtlich war Strache eine Falle gestellt worden, auf dem Video sieht man, wie er vor der letzten Nationalratswahl in einer Villa auf Ibiza mögliche Auftragsvergaben durch eine neue Regierung erörtert – im Gegenzug für Wahlkampfhilfe.