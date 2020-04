Österreich: Lockerung der Corona-Auflagen

Österreich will in gut einer Woche schrittweise die Anti-Corona-Auflagen lockern, teilte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Montag mit. Ab 14. April sollen demanch zunächst kleinere Geschäfte bis 400 Quadratmeter und Bau- sowie Gartenmärkte wieder aufmachen dürfen.

Geplant ist dann, dass ab Anfang Mai alle weitere Geschäfte, Einkaufszentren und Friseure wieder öffnen. Alle anderen Dienstleistungen, Gastronomiebetriebe und Hotels sollen dem Regierungsplan zufolge frühestens ab Mitte Mai stufenweise geöffnet werden.

Die Entscheidung dazu werde man Ende April treffen, so Kurz. Schulen sollen ebenfalls bis Mitte Mai dicht bleiben, Veranstaltungen bleiben vorerst bis Ende Juni gestrichen.