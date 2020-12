Österreich: Pflicht zur Quarantäne

Die Skigebiete in Österreich gehören über Weihnachten und Silvester weitgehend den Einwohnern der Alpenrepublik.

Österreich bremst Einreisen aus Corona-Risikogebieten vom 07. Dezember 2020 bis 10. Januar 2021 mit einer zehntägigen Quarantänepflicht aus. Ziel ist, dass sich das Virus nicht durch den Winter-Tourismus im Land verbreitet.

„Das wird kein Weihnachten wie in den vergangenen Jahren, aber würdevoll und mit einem möglichst hohen Ausmaß an Sicherheit“, schreibt der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz via Twitter.

„Erst im Sommer wird es wieder Normalität geben. Bis dahin müssen wir aber ein Infektionswachstum hinauszögern oder verhindern. Das geht leider nur mit Einschränkungen“, twittert Kurz weiter.