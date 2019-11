Johannes Oerding ist „Hutträger des Jahres 2019“. Das teilte die Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte (GDH) mit.

Der Hut sei sein Markenzeichen. Am liebsten trage der 37-jährige Popsänger Pork Pie, stylish vorne hoch getragen. Durch seine Person rückt das Mode-Accessoire in den Fokus der Öffentlichkeit, heißt es in der Begründung der Jury.

Der GDH verleiht den Auszeichnung seit 2013. Bisher erhielten den Award Massimo Sinató (2018), Gregor Meyle (2017), Jan Josef Liefers (2016), Roger Cicero (2015), Andreas Hoppe (2014) und Nadine Angerer (Hutträgerin 2013).