ÖPNV-Tickets bei Free Now

Die Mobilitätsplattform Free Now hat heute mitgeteilt, dass User künftig über die App auch Angebote des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) buchen können. Damit bietet die Mobilitätsplattform Free Now nun alle Verkehrsarten aus einer Hand.

In Kürze können Free Now User Tickets im gesamten Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR), zum Beispiel in Düsseldorf, Dortmund, Essen, Bochum, Wuppertal und Duisburg, via App buchen. In einem ersten Schritt handelt es sich dabei um Tickets für Einzelfahrten, Tages-sowie 48-Stunden-Pässe.

Die technische Integration sei bereits erfolgt. Der Vertrieb der Tickets wird durch eine Kooperation mit dem niederländischen Aggregator Tranzer ermöglicht, erster ÖPNV-Partner sei die Düsseldorfer Rheinbahn. Zusätzliche Kooperationen mit weiteren Verkehrsverbünden in Deutschland und Europa seien in naher Zukunft geplant.

“Wir freuen uns, dass wir unseren Usern jetzt als erste private Mobilitätsplattform in Deutschland überregional auch Tickets für den ÖPNV anbieten können„, sagte Free Now-Deutschlandchef Alexander Mönch.