Öffentlicher Dienst: Tarifeinigung

Einigung bei Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

In der Tarifrunde für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Ländern haben die Tarifparteien einen Abschluss erzielt.

Dadurch steigen die Einkommen von Beschäftigten in Kitas, Krankenhäusern und vielen anderen Branchen und Behörden tabellenwirksam um 4,5 Prozent in der niedrigsten Entgeltgruppe und -stufe und noch um 3,2 Prozent in der höchsten Eingruppierung.

Die Tarifvereinbarung läuft bis zum Ende Dezember 2022. Die Löhne und Gehälter werden zunächst zum 1. April 2021 um 1,4 Prozent, mindestens aber 50 Euro sowie zum 1. April 2022 um weitere 1,8 Prozent angehoben.