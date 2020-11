OB-Wahl: Hochspannung in Stuttgart

Hochspannung in Baden-Württembergs Landeshauptstadt Stuttgart um Posten des Oberbürgermeisters (OB).

In einer Stichwahl wird am Sonntag (29. November 2020) in der Schwabenmetropole eine neue Rathausspitze gewählt. Rund 450.000 Stuttgarterinnen und Stuttgarter sind aufgerufen ihre Stimme bei der OB-Wahl abzugeben.

Eine absolute Mehrheit gab es im ersten Anlauf Anfang November für keinen Bewerber. Beim Rennen um die Nachfolge des grünen Amtsinhabers Fritz Kuhn reicht nun eine einfache Stimmen-Mehrheit.