Nullnummer: Frankfurt gegen Inter torlos

Das Achtelfinal-Hinspiel in der Fußball Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und Inter Mailand endete am Donnerstagabend mit einer Nullnummer. Vor ausverkaufter Hütte und zweier unterschiedlicher Halbzeiten war das torlose Unentschieden zwischen den Hessen und den Italienern am Ende auch durchaus leistungsgerecht.

Eine mögliche Frankfurter Niederlage verhinderte Eintracht-Keeper Kevin Trapp, der in der 22. Minute einen umstrittenen Foulelfmeter von Marcelo Brozovic parierte. Das Rückspiel findet nächste Woche in Mailand statt.