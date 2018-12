Nürnberg unterliegt Wolfsburg mit 0:2

Der VfL Wolfsburg hat zum Auftakt des 15. Spieltags in der Fußball-Bundesliga einen Auswärtssieg gefeiert. Die Niedersachsen siegten am Freitagabend verdient mit 2:0 beim 1. FC Nürnberg.

Beide Tore fielen in der zweiten Halbzeit. Die Treffer erzielten Daniel Ginczek in der 58. Minute und Josip Brekalo in der Nachspielzeit (90.+3).

Die Wölfe haben jetzt 22 Punkte auf dem Konto und liegen aktuell auf Tabellenrang acht. Die Franken finden sich nach der Heimpleite vorerst mit elf Zählern auf Relegationsplatz 16 wieder.