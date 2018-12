Zum Abschluss des 13. Spieltags in der Fußball-Bundesliga haben sich der 1. FC Nürnberg und Bayer Leverkusen am Montagabend mit einem 1:1-Unentschieden getrennt. Starke Regenfälle sorgten dafür, dass der Rasen beim ersten Montagsspiel der Saison nur schwer zu bespielen war.

In der 30. Minute ging Bayer durch Havertz in Führung. Margreitter traf in der 56. Minute zum 1:1-Endstand. Bayer in der Tabelle jetzt auf Platz 11. Die Nürnberger verharren auf dem 15.Tabellenplatz.