Der 1. FC Nürnberg hat das Relegations-Hinspiel zur 2. Fußball-Bundesliga gegen den FC Ingolstadt souverän gewonnen.

Der Club siegte gegen die Oberbayern mit 2:0 und hat damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in Liga 2 gemacht. Beide Tore für die klar überlegenen Franken erzielte Fabian Nürnberger.

Das Rückspiel in der Relegation findet am kommenden Samstagabend statt. Die Partie in Ingolstadt wird um 18:15 Uhr angepfiffen.