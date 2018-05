Nürnberg kann für Aufstieg planen

Nach Abschluss des 32. Spieltags in der 2. Fußball-Bundesliga steht der 1. FC Nürnberg vor der Rückkehr in Deutschlands Fußball-Oberhaus. Die Clubberer siegten am Montagabend gegen Eintracht Braunschweig mit 2:0 und sind damit dem Aufstieg in Liga 1 einen gewaltigen Schritt näher gekommen. Ondrej Petrak (44.) und Kevin Möhwald (48. Minute) erzielten gegen die Niedersachsen die Tore zum hochverdienten Sieg.

Mit dem Dreier haben die Franken zwei Spieltage vor Saisonende fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Holstein Kiel. Mit einem Sieg beim SV Sandhausen am kommenden Sonntag können die Nürnberger sicher das Ticket für die erste Liga buchen.