Nordkorea: Kim baut offenbar Raketentestgelände wieder auf

In den USA und in Südkorea kursieren Berichte, wonach Nordkorea Teile eines bereits zerstörten Raketentestgeländes angeblich wieder aufbaut. Dies gehe aus Angaben von „Analysten“ hervor, berichteten unter anderem CNN und New York Times am späten Dienstagabend (US-Ortszeit).

Auch der südkoreanische Geheimdienst soll entsprechende Erkenntnisse haben. Konkret geht es um Sohae, auch bekannt unter den Namen Tongch`ang-dong, Pongdong-ri oder Tongchang-ri. Der Raketenstartplatz liegt etwa 50 Kilometer südlich der chinesischen Grenze im Nordwesten des Landes.

Es ist noch keine volle Woche her, dass das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi ohne die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung zu Ende gegangen war.

„Sometimes you have to walk. This was just one of those times“, hatte Trump nach dem Treffen gesagt. US-Außenminister Mike Pompeo sagte, dass die Nordkoreaner sich nicht weit genug auf die US-Forderungen zubewegen wollten.