Torreiches Nordderby vor leeren Rängen in Hamburg in der 2. Fußball-Liga am 30. Spieltag. Der HSV und Holstein Kiel trennen sich im Nord-Duell nach 90 Minuten mit 3:3-Unentschieden.

Mit dem Remis kommt der HSV jetzt auf 50 Punkte, verpasst aber den Sprung auf den zweiten Tabellenplatz. Kiel befindet sich mit jetzt 39 Zählern weiter im Tabellen-Mittelfeld auf Platz neun.