Die FIFA hat heute die Nominierungen für vier Auszeichnungen bekanntgegeben, die bei „The Best FIFA Football Awards“ am 24. September 2018 in London verliehen werden. Darunter auch jeweils die zehn Kandidaten in den beiden Kategorien „Weltfußballer“ und „Welttrainer“ des Jahres 2018, die sich Hoffnung auf die begehrte Auszeichnung machen können. Und diese Spieler und Trainer stehen auf der Shortlist:

The Best – FIFA-Weltfussballer

Cristiano Ronaldo (Portugal/Real Madrid CF/Juventus FC), Kevin De Bruyne (Belgien,/Manchester City FC), Antoine Griezmann (Frankreich/ Atlético Madrid), Eden Hazard (Belgien/Chelsea FC), Harry Kane (England/Tottenham Hotspur FC), Kylian Mbappé (Frankreich/Paris Saint-Germain FC), Lionel Messi (Argentinien/FC Barcelona), Luka Modrić (Kroatien/Real Madrid CF), Mohammed Salah (Ägypten/Liverpool FC), Raphaël Varane (Frankreich/Real Madrid CF)

The Best – FIFA-Welttrainer – Männer

Massimiliano Allegri (Italien/Juventus FC), Stanislav Cherchesov (Russland/Nationalmannschaft), Zlatko Dalić (Kroatien/Nationalmannschaft), Didier Deschamps (Frankreich/Nationalmannschaft), Pep Guardiola (Spanien/Manchester City FC), Jürgen Klopp (Deutschland/Liverpool FC), Roberto Martínez (Spanien/Belgische Nationalmannschaft), Diego Simeone (Argentinien/Atlético Madrid), Gareth Southgate (England/Nationalmannschaft), Ernesto Valverde (Spanien/FC Barcelona), Zinédine Zidane (Frankreich/Real Madrid CF)

Die FIFA wird Anfang September die endgültigen Listen der drei Nominierten für jede Kategorie bekanntgeben. Bei dieser Preisverleihung, die zum zweiten Mal in Folge in London stattfindet, werden die besten Spieler und Trainer des Weltfussballs für ihre außerordentlichen Leistungen in der vergangenen Spielzeit ausgezeichnet.

Einmal mehr können die Fans, die den Fussball in- und auswendig kennen, bei der Wahl der besten Spieler und Trainer des Jahres mitreden. Die öffentliche Abstimmung auf FIFA.com beginnt heute und endet am 10. August 2018.