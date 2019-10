Nobelpreis-Woche 2019 beginnt

In dieser Woche gibt das Nobel-Komitee die Preisträger des Jahres 2019 bekannt. Mit der Bekanntgabe der Medizin-Preisträger wird die Nobelpreis-Woche eröffnet. Der oder die Nobelpreisträger werden gegen Mittag im berühmten schwedischen Karolinska-Institut benannt.

Am Dienstag wird der Physik-Nobelpreis verkündet, am Mittwoch folgt die Auszeichnung für Chemie, am Donnerstag der Preis für Literatur. Am Freitag teilt das Nobelkomitee im norwegischen Oslo dann mit, wer in diesem Jahr den Friedensnobelpreis bekommen wird.

Am Montag nächster Woche wird abschließend der Preisträger für Wirtschaft verkündet. Im Dezember werden dann die Preise traditionell am Todestag des Preisstifters Alfred Nobel verliehen.