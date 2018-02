Nino de Angelo wieder Single

Der Schlagersänger Nino de Angelo (54, «Jenseits von Eden») ist nach eigener Aussage wieder Single. Er habe sich von seiner Freundin Kate Merlan getrennt, sagte der 54-Jährige der «Bild»-Zeitung (Donnerstag). Es sei ihm alles viel zu schnell gegangen, erklärte er. «Und dann ziehe ich lieber die Notbremse. Aber ganz freundschaftlich», sagte er dem Blatt.

«Man kann einfach nicht von einer Beziehung in die nächste stürmen.» Er wolle nun sein Leben als Single genießen, sagte de Angelo. Eine Hochzeit oder Kinder plane er momentan nicht. Der Sänger und die Teilnehmerin der Fernsehsendung «Get The F*ck Out Of My House» (ProSieben) waren nach Angaben der Zeitung erst seit wenigen Wochen ein Paar gewesen.