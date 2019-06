Die Niederlande haben das Finale der Fußball Nations League (NL) erreicht. Oranje besiegte England in Guimaraes mit 3:1 nach Verlängerung. Am Sonntag (20.45 h/ZDF) treffen die Niederlande nun im Endspiel in Porto auf Portugal.

Die Portugiesen hatten sich bereits am Mittwoch das Ticket für´s NL-Finale gesichert. Der amtierende Europameister mit seinem Superstar Cristiano Ronaldo siegte gegen die Schweiz mit 3:1.