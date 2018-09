Nia Franklin zur Miss America 2019 gekürt

In den USA steht die 92. Miss America fest. Die Studentin Nia Imani Franklin wurde bei der Preisverleihung in Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey, zur Miss America 2019 gekrönt. Die 25-Jährige ging bei dem Wettbewerb für den US-Bundesstaat New York ins Rennen um die „Miss America“-Krone.

„Freude“ postet die Gewinnerin auf Instagram mit einem Foto, dass sie mit Krone in einem weißen Kleid nach der Preisverleihung zeigt. Auch ihre Follower freuen sich für und mit Franklin. „Gratulation“, „Du hast es verdient“, „Du hast es großartig gemacht“, so die Kommentare zum Insta-Post.