Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldet 10.824 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden (Datenstand 16.11.2020, 0 Uhr).

Das sind rund 2.539 weniger als am vergangenen Montag (13.363). Die Zahl der Todesfälle stieg um 62 auf insgesamt 12.547.

Die aktuellen Coronazahlen liegen am Montag immer etwas niedriger, weil am Wochenende in der Regel nicht alle Daten übermittelt werden.