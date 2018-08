New York bremst Fahrdienste aus – für ein Jahr

In New York dürfen Uber, Lyft und andere Fahrdienste während der nächsten zwölf Monate keine neuen Fahrzeuge mehr zulassen. Das hat der Stadtrat der US-Metropole entschieden. In dieser Zeit soll es eine umfangreiche Untersuchung der Verkehrs- und Taxiindustrie geben, mit der auch der stark überlastete Taximarkt im „Big Apple“ analysiert werden soll.

Die Taxifahrer der „Yellow Cabs“ in New York waren in den vergangenen wegen der Fahrdienste finanziell unter Druck geraten. Fahrdienste wie etwa Uber vermitteln per App und ihre Internetseite Taxifahrten, Mietwagen mit Fahrern aber auch Fahrten von Privatpersonen im eigenen Auto. Dabei behält Uber einen Anteil von 25 Prozent des Fahrpreises.