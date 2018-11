Neuss: 35.000 m² Logistikfläche vermietet

Der international tätige Logistikdienstleister Seacon Logistics Deutschland GmbH mietet rund 35.000 Quadratmeter Hallenfläche im Gewerbegebiet Blankenwasser in Neuss an. Zusätzlich zu der Teilfläche mit einer Regalierung von ca. 33.000 Stellplätzen, stehen dem neuen Mieter über 1.000 Quadratmeter an Büro- und Sozialflächen zur Verfügung. Eigentümer des Objektes ist ein inhabergeführter Investor, Logivest hat die freie Teilfläche der insgesamt rund 50.000 Quadratmeter großen Logistikhalle vermittelt. An dem neuen Standort in strategisch günstiger Lage wird Seacon die Logistik für ein Unternehmen aus der Möbelbranche abwickeln.

„Das Gewerbegebiet Blankenwasser ist hervorragend angebunden und befindet sich unmittelbar an der Bundesstraße B9 sowie den Bundesautobahnen A46 und A57. Die Anforderung von Seacon, Seecontainer schnell von den Seehäfen zu allen großen Verbraucherballungsräumen in Europa zu transportieren, erfüllt der Standort durch seine Nähe zu umliegenden Städten wie Düsseldorf sowie Köln ideal“, erklärt Thomas Schmidt, Geschäftsführer der Logivest GmbH, die Attraktivität des Standorts.