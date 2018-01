Neujahrsspringen in Garmisch: Stoch siegt vor Freitag

Beim Neujahrsspringen in Garmisch Partenkirchen auf der Olympiaschanze hat Richard Freitag den Tagessieg verpasst. Am Ende musste er sich am Montag bei der zweiten Station der 66. Vierschanzentournee erneut Titelverteidiger Kamil Stoch geschlagen geben. Der Pole baute mit dem zweiten Sieg im zweiten Springen seine Führung im Klassement aus und belegt weiter Rang eins, vor Freitag.

Zwei weiteren DSV-Adlern gelang in Garmisch der Sprung unter die Top 10. Karl Geiger und Stephan Leyhe belegten die Ränge 7 und 10. Am Donnerstag, den 4. Januar findet auf der Bergisel-Schanze in Innsbruck das dritte Tourneespringen statt.