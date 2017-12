Neujahrsansprache: Merkel will schnell neue Regierung

Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft die Bürger zu mehr Zusammenhalt in der Gesellschaft und Respekt vor der Würde jedes einzelnen Menschen auf. In ihrer vorab veröffentlichten Neujahrsansprache beschreibt sie Deutschland als eine vielstimmige Gesellschaft im besten Sinne. An die Menschen appelliert sie mehr das Gemeinsame zu sehen und mehr Achtung für den Anderen zu haben. Zudem verspricht Merkel sich für eine zügige Regierungsbildung einzusetzen.

Für die Herausforderungen der Zukunft habe man ihr Verantwortung übertragen und dieser wolle sie sich gerne stellen. „Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet. Auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Deutschland auch in 10, 15 Jahren gut geht“, sagte Merkel.

Die Rede der Bundeskanzlerin in voller Länge wird unter anderem am Silvester-Abend im ZDF nach den „heute“-Nachrichten (19.20 Uhr) und bei der ARD nach der „Tagesschau“ um 20.10 Uhr ausgestrahlt.