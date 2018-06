Neues Kabinett in Spanien wird heute vereidigt

Gleichberechtigung hat in der neuen spanischen Regierung oberste Priorität. In der Regierungsmannschaft von Premier Pedro Sánchez sind die Frauen deutlich in der Mehrheit. Im Kabinett des neuen 46-jährigen Ministerpräsidenten sind elf Frauen und sechs Männer.

Zum ersten Mal in der Geschichte hat damit ein Kabinett in Spanien mehr Frauen als Männer. Die Mitglieder des neuen Kabinetts werden heute in Hauptstadt Madrid vom spanischen König Felipe VI. vereidigt.

Der alte Regierungs-Chef Mariano Rajoy wurde in der vergangenen Woche durch ein Misstrauensvotum im Parlament gestürzt. Er wurde abgewählt, weil es in seiner Partei eine Korruptions-Affäre gab.