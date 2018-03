Neuer Lotto-Millionär in Rheinland-Pfalz

Ein Lottospieler aus Rheinland-Pfalz hat am Mittwoch im Spiel 77 fast 5,3 Millionen Euro abgeräumt. Der Glückspilz aus Mainz hatte alle sieben Endziffern bei der Zusatzlotterie richtig getippt, wie Lotto News berichtet. Da er bundesweit der einzige Spielteilnehmer in Gewinnrang eins war, kann er sich über den Hauptgewinn von exakt 5.277.777 Euro freuen. Der Glückspilz aus der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt hatte auf seinem Vierwochen-Tippschein auch die Zusatzlotterie Spiel 77 angekreuzt. Zum Glück – denn dieses Ja-Kreuzchen sicherte ihm den dicken Millionen-Gewinn.

Der Tipper hat für seinen Tippschein, der für acht Ziehungen gültig ist, insgesamt 58,50 Euro ausgegeben und hat ihn am 10. März ohne Kundenkarte in einer Lotto-Annahmestelle in Mainz abgegeben. Er muss sich nun bei Lotto Rheinland-Pfalz in Koblenz melden, um den Gewinn geltend zu machen.

Lotto-Jackpot weiter angewachsen

Zwölf Felder füllte ein noch unbekannter Spieler aus den niedersächsischen Wolfenbüttel auf seinem Lotto 6aus49-Spielschein aus. Eines der Felder brachte ihm (oder ihr?) besonderes Glück – er gewann als Einziger am Mittwoch in der zweiten Gewinnklasse mit sechs Richtigen 810.654,90 Euro. Es fehlte nur die richtige Superzahl, dann hätte der Wolfenbütteler den Jackpot geknackt. So aber wächst der Jackpot weiter und steht nun bei der Ziehung an diesem Samstag bereits bei 11 Millionen Euro.