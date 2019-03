Neuer Lotto-Millionär in NRW

In Nordrhein-Westfalen (NRW) gibt es einen neue Lotto-Millionär zu vermelden. Mit „6 Richtigen“ hat der Glückspilz fast 2,4 Millionen am vergangenen Wochenende abgeräumt. Der Lotto-Jackpot wurde indes nicht geknackt – am Mittwoch (13.03.2019) werden deshalb bei Lotto 6aus49 in Klasse eins rund 5 Millionen Euro erwartet.

Zwei weitere Großgewinne gab es bei den Zusatzlotterien. Im Spiel 77 knackt ein Lottospieler aus Rheinland-Pfalz den Jackpot und ist nun um fast 778.000 Euro reicher. Bei Super 6 hatte ein Tipper aus Niedersachsen das nötige Quäntchen Glück und konnte in Rang eins exakt 100.000 Euro einstreichen.