Neuer Lotto-Millionär in Hessen und Niedersachsen

Ach du dickes Ei! – Gute Nachrichten kurz vor dem Osterfest 2018 für zwei Lottospieler aus Hessen und Niedersachsen. Die beiden Tipper – einer aus der Wetterau und einer aus Oldenburg – haben bei der gestrigen Lottoziehung den Jackpot geknackt.

Die beiden Glückspilze teilen sich im Spiel 6 aus 49 den ersten Gewinnrang und sind jetzt Lottomillionär – jeweils knapp 2,5 Millionen Euro gibt es für die sechs richtigen Lottozahlen plus passender Superzahl. Wie der Deutsche Lotto- und Totoblock mitteilte werden zur letzten Ausspielung im März an diesem Samstag, den 31.03.2018, voraussichtlich rund 3 Millionen Euro in der 1. Gewinnklasse erwartet.

Der Jackpot im Spiel 77 wurde indes nicht geknackt. Am Samstag sind die sieben richtigen Endziffern bei der Zusatzlotterie bis zu einer Million Euro wert. Zwei Tipper haben beim Mittwochslotto den obersten Gewinnrang beim Spiel Super 6 getroffen. Jeweils 100.000 Euro gewinnen die Spielteilnehmer aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.