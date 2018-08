Neuer Lotto-Millionär in Bayern

Lotto-Glück in Bayern. Richtige Gewinnzahl im Spiel 77 bringt fast 1,2 Millionen Euro in den Freistaat. 6aus49-Jackpot steigt weiter.

Ein weiteres Mal hat das Lotto-Glück eine Pause eingelegt. Zum zweiten Mal in Folge gab es im Spiel 6 aus 49 keinen Sechsertreffer. Der Jackpot steigt zur nächsten Ziehung an diesem Mittwoch auf voraussichtlich rund 9 Millionen Euro, teilte der Deutsche Lotto- und Totoblock mit. In Rang zwei werden für einen einfachen Lotto-Sechser rund 3 Millionen Euro erwartet.

Der Jackpot im Spiel 77 wurde indes geknackt. Fast 1,2 Millionen Euro gehen für die passende siebenstellige Gewinnzahl nach Bayern, wie Lotto Deutschland am Montag mitteilte. Vier Hauptgewinne gab es am Wochenende im Spiel Super 6. Jeweils 100.000 Euro gewinnen Tipper aus Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen (2) und Rheinland-Pfalz.