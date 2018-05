Neuer EU-Datenschutz: Mittelstands-Präsident fordert vorläufigen Sanktions-Verzicht

Mittelstandspräsident Mario Ohoven hat gefordert, die Sanktionen bei Verstößen gegen die neue EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für ein halbes Jahr auszusetzen. „Aus Angst vor hohen Strafen bei unbeabsichtigten Verstößen gegen die Neuregelung verzichten viele Mittelständler auf Umsatz beim E-Commerce, indem sie ihren Online-Auftritt deaktivieren“, sagte Ohoven am Freitag. Statt den Mittelstand 4.0 zu fördern, leiste die DSGVO einen Beitrag zur „Entdigitalisierung der Wirtschaft“.

Die Verhältnismäßigkeit der Sanktionen sei nicht gegeben, da sich die Auflagen und Höhen der Strafen an internationalen Großkonzernen orientierten, aber Klein- und Mittelbetriebe im gleiche Maße treffe. Des Weiteren bürde die Datenschutzgrundverordnung mittelständischen Unternehmen massive, zusätzliche Bürokratie und Kosten auf. Der hohe Aufwand bei der Umsetzung im Betrieb bedeute bis zu 60 Prozent Mehrbelastung gegenüber dem bisherigen hohen Datenschutzniveau. „Hier muss die Bundesregierung handeln, um Schaden vom Mittelstand abzuwenden“, so Ohoven.

Firmen sehen sich durch Datenschutzregeln behindert

Zwei Drittel der Unternehmen in Deutschland sehen sich durch die neuen EU-Datenschutzregeln behindert. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Branchenverbands Bitkom. Demnach sehen 63 Prozent der Unternehmen die Datenschutzanforderungen als problematisch, wenn neue Technologien zum Einsatz kommen sollen. Vier von fünf (80 Prozent) der Handelsunternehmen geben dies an. Mit 57 Prozent ist der Datenschutz auch in der Industrie das meistgenannte Hindernis. Im Dienstleistungssektor sehen dies mehr als die Hälfte (53 Prozent) ebenso.

Für die Umfrage wurden 606 Unternehmen aller Branchen ab 20 Mitarbeitern in Deutschland befragt. Die Auswahl der befragten Firmen sei „repräsentativ“, teilte Bitkom Research mit.